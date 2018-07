Nuria Roca visita a su 'ex-jefe' Pablo Motos

Esta noche, Nuria Roca se encontrará de nuevo con su 'ex-jefe', Pablo Motos. La presentadora visita El Hormiguero 3.0 (a partir de las 21:30 horas) para presentar a Pablo Motos y a su público su nuevo programa, 'El Millonario', el concurso de La Sexta que se emitirá próximamente en dicha cadena.



El espacio es una nueva versión del mítico concurso de preguntas y respuestas 'Who want to be a millionare?'. El formato llega completamente renovado de manera que, un único concursante se puede llevar diariamente hasta 100.000 euros.