Unas navidades llenas de diversión en Atresmedia TV

La Navidad llega a Atresemdia TV con la mejor programación en todos sus canales. Los espectadores podrán disfrutar de diferentes especiales de los programas más emblemáticos de Antena 3 y laSexta y de estrenos cinematográficos en todas sus cadenas.



Además, los seguidores de las comedias más divertidas de la televisión podrán ver los mejores capítulos de 'The Big Bang Theory', 'Dos chicas sin blanca' y 'Dos hombres y medio' que protagonizan la "Feliz Noche-Sitcom" en Neox.



La gran pantalla se enciende en El Peliculón de Antena 3 y en El Taquillazo de laSexta con grandes estrenos como 'Agosto', 'Thor II: el mundo oscuro', 'G.I. Joe: la venganza', 'Al encuentro de Mr. Banks', 'Tiana y el sapo', 'Sácame del Paraíso', 'Las aventuras de Tintín: el secreto del unicornio', 'Zipi y Zape', 'El Gato con Botas' y 'The Amazing SpiderMan'. Además, Mega, Nova y Neox también emitirán numerosos largometrajes en sus contenedores cinematográficos.



Mega, Nova, Neox y AtreSeries ofrecerán una Navidad de cine con títulos de estreno como 'Pancho, el Perro millonario' y el 'Callejón' y otras cintas como 'No Controles', 'Busco pareja por Navidad', 'Rescate en Navidad', 'El ángel de la Navidad', o 'Volver a enamorarse', y la saga de Rocky.