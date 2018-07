Antena 3 ofrece hoy otros dos nuevos capítulos de la segunda temporada de 'Pulseras Rojas' a partir de las 22:30 horas. Os adelantamos lo que vais a poder ver esta noche.



En el tercer capítulo Cris sufre en silencio su ruptura con Lleó. Cuando él vuelve a ver el cementerio, recae en sus problemas de anorexia. Rym está asustada porque se acerca el día de su operación de pecho. La sola idea de perderlo la tortura. La madre de Jordi obliga a su hijo a ir al hospital a hacerse una revisión. Mientras le hacen pruebas, Jordi vuelve a ingresar y le dan una cama al lado de Benito. Cuando el enfermero les visita descubre que Benito no respira y se lo llevan a urgencias.



Y nada más acabar este capítulo, podrás ver el cuarto, en el que llega el día de la operación de Rym. Pero cuando Lleó se entera de que Benito está en la UVI por un ataque al corazón, se va corriendo para estar a su lado. Toni y Roc explican a los niños fans de los Pulseras cómo ayudar a una chica que estaba en coma. Pero esta vez no fue Toni quien contactó con ella, sino Roc. Cris tiene una crisis de ansiedad, cuando Víctor, su novio actual, le propone irse a vivir juntos, y vuelve a ingresar en el hospital. Al final del día comunican a Lleó que la operación de corazón de Benito no ha ido nada bien.