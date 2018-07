Inés, cansada de los reproches familiares, toma una importante decisión

Los problemas familiares continúan en 'Cuéntame cómo pasó'. En el episodio que emite esta noche La 1 (a partir de las 22:00 horas), Inés tiene una fuerte discusión con su hermano y su madre, un hecho que acelerará la toma de una decisión muy importante.



SINOPSIS 'OPERACIÓN GALAXIA'

En otoño de 1978 España está metida de lleno en lo que llaman "Los años de plomo", y día sí y día también, los españoles se levantan con la noticia de un nuevo atentado terrorista. Una pintada en el edificio del barrio de Salamanca pone en alerta a los Alcántara y a todos los vecinos. A la tensión y el miedo que se palpa en el ambiente, se une el rumor que llega a Antonio sobre una operación militar secreta que se está cuajando contra el Gobierno.



Antonio avisa a su hermano Miguel, que estos días está empeñado en celebrar "La Revolución de Octubre" en el bistrot. A Paquita no le hace gracia llenar el bar de comunistas pero ve en la celebración una oportunidad de negocio. Cuando se entera del golpe de estado que se está preparando, intentará por todos los medios que su marido abandone la idea.



Quien no pasa por su mejor momento es Carlos, que no consigue hacerse a la idea de que su relación con Karina ha terminado. A pesar de que no ha vuelto a saber nada de su ex novia, todavía confía en volver con ella. Una cita entre ambos acabará despejando todas sus dudas.



Mientras, Toni continúa ocupándose de Oriol porque su hermana se pasa más tiempo fuera que dentro de casa. Un accidente del pequeño acaba destapando a Mercedes la situación que se vive en la casa de San Genaro. Toni y Merche acaban discutiendo con Inés quien, cansada de los reproches de su familia, tomará una decisión importante para su hijo.