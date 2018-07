Esta tarde, a partir de las 17:15 horas, Antena 3 emite un nuevo capítulo de El Secreto de Puente Viejo. En este episodio, Francisca echa a Pepa de la Casona cuando ésta iba a reconocer a Soledad. Mientras, la joven Montenegro no para de criticar a Juan, que empieza a empeorar...



Por su lado, Tristán sale a buscar a Pepa contradiciendo a Francisca quien no quiere ver a la partera por su casa.



Don Anselmo quiere hablar con Juan para reprenderle por su actitud, pero éste no se deja aconsejar, y le echa de malas maneras.



Francisca empieza a tener dudas del papel de Pepa en su relación con Carlos y Martín y pregunta abiertamente, Tristán se muestra esquivo. Así, Francisca irá a ver a Pepa para preguntárselo ella misma, pero Pepa no soltará prenda a sabiendas de que si se descubre que no existe relación sanguínea con Francisca, ésta dejará de apoyar la búsqueda.