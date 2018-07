Fox rinde homenaje a Robin Williams con el preestreno de 'The crazy ones'

Fox, que tiene previsto el estreno de esta serie en próximas fechas, rendirá su particular homenaje al actor el próximo domingo con el adelanto en exclusiva de los tres primeroscapítulos de 'The Crazy Ones', una cita que tendrá lugar a partir de las 21:00 horas.



'The Crazy Ones' es una comedia de situación de corte clásico, ambientada en el mundo de la publicidad con la que Robin Williams se atrevió a dar el salto a la pequeña pantalla siguiendo la estela de otras muchas estrellas de cine. La trama de la serie está ambientada en Chicago y sus protagonistas son un padre y una hija que tratan de sacar a flote su agencia de publicidad.



Robin Williams da vida al padre, Simon Roberts, presidente de una poderosa agencia de publicidad, cuyos impredecibles y poco ortodoxos métodos le han convertido en todo un genio del sector, tan temido como admirado. Por otro lado, Sarah Michelle Gella, la inolvidable protagonista de 'Buffy cazavampiros'se meterá en la piel de Sydney, la hija de Simon que tratará de convencer a su padre para abordar nuevos métodos, menos agresivos que los que él solía utilizar y que le granjearon clientes y marcas muy importantes.



Completan el reparto de esta serie: Zach (James Wolk; “Political Animals”), un creativo con una habilidad especial para las palabras; Andrew (Hamish Linklater; “Los cuatro Fantásticos”), un director de arte tan neurótico como responsable; y la bella Lauren (Amanda Setton; “Gossip Girl”), habituada a tomar las decisiones más rápidas.