Fin de semana 'All Star' en Canal+

El momento más esperado para los amantes del baloncesto ha llegado, El fin de semana más espectacular de la NBA, 'All Star Weekend', se podrá seguir en Canal+ desde esta madrugada. Una cita indipensable para los seguidores de la liga estadounidense de baloncesto.



Canal+ emitirá en directo y en alta definición durante todo el fin de semana los partidos de la All Star. Este viernes (en la madrugada) se podrá ver el partido de los novatos y jugadores de segundo año, el BBVA Rising Stars Challenge.



El sábado, Canal+ emitirá los concursos de mates, triples, lanzamiento y habilidades. Y el domingo cierra este fin de semana All Star con el gran partido de las estrellas, el Este contra el Oeste.