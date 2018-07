Una extraña criatura marina ha picado a Vilma

Antena 3 emite esta noche, en prime time, el segundo capítulo de El Barco, que acaparó la audiencia en su estreno al contabilizar 4.769.000 espectadores y un 23,4% de share. Con este dato, la producción de Globomedia se convierte en el mejor estreno de ficción nacional de los dos últimos años (febrero de 2009) y en la emisión más vista del día, imponiéndose claramente al resto de ofertas televisiva de la noche.



El reparto está encabezado por Juanjo Artero, Mario Casas, Blanca Suárez e Irene Montalá. En cuanto a la puesta en escena todo el protagonismo recae en una goleta, la segunda mayor de España, solo superada por el Juan Sebastián Elcano.



"ECHANDO LA CAÑA"

En el capítulo de esta noche, algo ha picado o mordido a Vilma en la pierna mientras los chicos disfrutaban de su primer chapuzón en alta mar, causándole mucho dolor. Cuando Burbuja consigue capturar a la extraña criatura, sus compañeros no dan crédito, nadie sabe qué es aquel animal. Lo que si saben por su experiencia náutica es que, sea lo que sea, no debería estar allí.



Mientras los tripulantes más jóvenes del 'Estrella Polar' pasan su primer día a bordo, ajenos a la magnitud mundial que acaba de suceder, los adultos tratan desesperadamente de encontrar respuestas. De la Cuadra no comprende por qué no hay tierra donde las cartas marítimas sitúan continentes enteros. Julia rastrea las ondas de radio en busca de algún superviviente.



Por su parte, el capitán tiene claro que Julia sabe más de lo que parece. ¿Por qué viajaba con una pistola? ¿por qué sabía que aquella no era una tormenta normal y que debían permanecer en esas coordenados concretas para no hundirse?