Eugenia sufre un accidente y pierde al bebé que esperaba

Esta tarde, en Bandolera (a partir de las 16:00 horas), Eugenia, tras caer accidentalmente por las escaleras, pierde el niño. Al enterarse, sufre un shock que la deja catatónica.



Flor está angustiada porque no logra quedarse embarazada. Sara le intenta tranquilizar y le pide paciencia pero Flor piensa acudir a una curandera para intentar resolver su problema.



Fernando comunica a su madre que ha decidido anular su boda de Córdoba. No quiere casarse con quien no ama realmente. Doña Leonor, enfadada, le intenta convencer para que recapacite y se case por su bien y por el futuro de la familia.