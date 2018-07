Estreno de la sexta temporada de 'The Good Wife' en Fox Life

'The Good Wife' regresa esta noche a España de la mano de Fox Life que estrena en primicia la sexta temporada.



En esta nueva tanda de episodios veremos a Alicia firme en su decisión de no presentarse a fiscal del Estado, pero surgirán nuevos retos para el bufete Florrick- Agos, algunos de los cuales ya quedaban apuntados en el final de la temporada anterior que finalizó con varias incógnitas abiertas que repercutirán de lleno en la sexta entrega de la serie.



En esta nueva temporada regresan Archie Panjabi, Christine Baranski y otros como Alan Cumming y Matt Czuchry. También habrá nuevas caras como la de Taye Diggs, que dará vida al meticuloso abogado Dean Levine-Wilkins o David Hyde Pierce como un especialista en temas legales decidido a ser el próximo fiscal del Estado.



Desde hoy, todos los martes a las 22:00 horas podremos disfrutar de 'The Good Wife' en formato de doble episodio en Fox Life.