Estreno de la séptima temporada de 'The Big Bang Theory' en Neox

Neox estrena la séptima temporada de la comedia estadounidense de la CBS 'The Big Bang Theory' esta noche (a partir de las 22:00 horas). Esta última etapa, todavía en emisión en Estados Unidos, es ya la más vista de la historia de la serie. Además, en tres ocasiones a lo largo de esta temporada, la serie ha superado los 20 millones de espectadores.



ESTA TEMPORADA

Tras el regreso de Leonard del Mar del Norte, el científico continúa con su relación sentimental con Penny, pero la pareja tendrá que lidiar con un error del pasado de la chica. La joven, además, decide dejar su trabajo en el restaurante para dedicarse de lleno a su carrera como actriz. Sheldon volverá a encontrarse con su idolatrado Profesor Prontón, aunque la admiración que siente por la vieja estrella de la televisión no parece ser recíproca. Amy, por su parte, comenzará a trabajar en la Universidad de Sheldon, un hecho que no parece agradar al chico. Raj ha superado su problema con las mujeres y tras ser abandonado por Lucy, se inscribirá en una web de contactos. Por último, Bernadette y Howard siguen siendo un matrimonio enamorado pero con sus pequeñas crisis sin importancia.