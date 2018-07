Estreno de 'Dates' en Canal+

Canal+1 estrena la serie 'Dates', la serie británica que trata de un modo ingenioso y emocional las diferentes, complicadas y divertidas formas en que dos extraños interactúan durante una primera cita.



Interpretada por Oona Chaplin (Juego de Tronos, The Hour), Neil Maskell (Utopía), Will Mellor (Broadchurch), Montana Thompson (Story of Tracey Beaker), Sheridan Smith (Quartet) y Ben Chaplin (La delgada línea roja), 'Dates' es una mirada directa y sin tapujos a las relaciones del mundo moderno.



Cada episodio gira en torno a una cita entre los distintos protagonistas tras haberse conocido en una web de contactos. El punto de partida no varía: dos personas, un lugar y muchas dudas en el aire. A las dificultades que conlleva cualquier primera cita se unen los momentos incómodos que propicia convertir una relación virtual en un encuentro real donde ninguno es todo lo que aparenta.