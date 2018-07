Chloë Sevigny protagoniza el estreno de la nueva serie policiaca de Fox, 'Those Who Kill'

Inspirada en el bestseller de la escritora Elsebeth Egholm, la serie 'Those Who Kill' sigue el día a día de una detective de la policía de Pittsburg, que no tiene límites para resolver los asesinatos más espantosos.



Ella es Catherine Jensen y está interpretada por Chloë Sevigny (”Big Love”, ”Zodiac”), una detective recién ascendida que investiga cada caso como si fuera el último.



El primer caso al que se enfrenta Jensen es la aparición de una mujer muerta en una zona en construcción. Jensen está convencida que podría ser la víctima de un asesino en serie y decide recurrir a todo un experto en la materia para que la ayude: Thomas Schaeffer, interpretado por James D’Arcy ( “Master and Commander”, “Hitchcock”), un psicólogo forense que da clases en la universidad y que parece saberlo todo sobre los asesinos en serie.