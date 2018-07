Canal+ Series estrena la última temporada de 'Boardwalk Empire'

Esta temporada se suman al reparto Patricia Arquette ('Medium'), Jeffrey Wright ('Angels in América'), Ron Livingston ('Band of brothers'), Domenick Lombardozzi ('The Wire') y Brian Geraghty ('True Blood').



Los ocho episodios que forman esta última entrega de la serie de HBO dirán adiós a una serie que ya forma parte del ADN de CANAL+ Series. Los imperios acaban y nadie estará tranquilo.