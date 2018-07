Canal+ Series estrena 'The Blacklist'

Canal+ Series estrena esta noche 'The Blacklist', la serie sobre el delincuente más buscado del mundo, Raymond Reddington quien se entrega a las autoridades y se ofrece a delatar a todos los que alguna vez hayan trabajado con él. Su única condición es que sólo colaborará con una nueva agente del FBI con quien aparentemente no tiene ninguna relación.



Durante más de diez años, el exagente del gobierno Raymond "Red" Reddington ha sido uno de los fugitivos más buscados por el FBI en todo el mundo. Actuando como intermediario en negocios oscuros para delincuentes de todo el mundo, Red es conocido por muchos como "el conserje de la delincuencia". Ahora, se ha entregado misteriosamente al FBI con una oferta muy especial: ayudará a atrapar a un terrorista llamado Zamani, al que se daba por muerto desde hace tiempo, con la condición de hablar únicamente con Elizabeth Keen, una criminóloga novata que acaba de salir de la Academia del FBI en Quantico. Para "Liz", su primer día de trabajo será un verdadero infierno.



Producida por Jon Bokenkamp, John Eisendrath, John Davis y John Fox, la ficción está protagonizada por James Spader como Raymond Reddington, Ryan Eggold en el papel de Tom Keen, Megan Boone como Elizabeth Keen, Diego Klattenhoff como Donald Ressler y Harry Lennix será Harold Cooper en 'The Blacklist'.