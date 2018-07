Canal+ estrena la segunda temporada de 'Inside Comedy'

David Steinberg inaugura la segunda temporada de su programa el 5 de agosto con un doble retrato generacional de la comedia. Por una parte, uno de los cómicos de mayor referencia en la actualidad, Louis C. K., consagrado sobre todo gracias a su aclamada serie Louie. Por otra, una de las figuras más míticas de la comedia estadounidense, el veterano Bob Newhart.



En esta segunda temporada de 'Inside Comedy', Judd Appatow (Supersalidos), Tina Fey (Rockefeller Plaza), Steve Martin (El padre de la novia), Jim Carrey (Mentiroso compulsivo), Will Ferrell (Más extraño que la ficción), Betty White (Las chicas de oro), Ben Stiller (Algo pasa con Mary), Robert Klein (Sharknado 2: The Second One) o Robert Schimmel (Stand up comedy), contarán anécdotas personales y rememorarán grandes momentos con el presentador.