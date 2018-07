AXN estrena 'Mixology', la nueva comedia de ABC

'Mixology' es una serie de ABC Studios escrita por Jon Lucas y Scott Moore ('Resacón en Las Vegas'), que cuenta con un elenco de actores entre los que destacan Kate Simses ('Whats your number?'), Alexis Carra ('Incredible Girl'), Blake Lee ('Parks and Recreation'), Adam Campbell ('Epic Movie') o Vanessa Lengies ('Glee'), entre otros.



Recientemente abandonado por su novia, Tom (Blake Lee) no ha salido de la ciudad en una década. Su mejor amigo y confidente, el atractivo Cal (Craig Frank) y Bruce (Andrew Santino), animan a Tom para que tenga citas le guste o no. El primer encuentro de Tom es con Maya (Ginger Gonzaga), una abogada tan hermosa como cruel, que en poco tiempo le deja llorando. Después de esto, la situación sólo empeora.



Entre el público elegante del Mix están la amiga de Maya, Liv (Kate Simses); la madre soltera y agresiva Jessica (Alexis Carra); su amiga y a veces rival Fabienne (Frankie Shaw), la camarera efervescente Kacey (Vanessa Lengies); el oscuro y misterioso barman Dominic (Adan Canto); y el emprendedor de internet fallido Ron (Adam Campbell), que está teniendo la peor noche de su vida.