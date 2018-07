Un avión se estrella contra el agua a pocos metros del Estrella Polar

Antena 3 emite esta noche, en prime time, el tercer capítulo de El Barco, la serie que lideró la audiencia en su estreno con casi 5 millones de espectadores convirtiéndose en el mejor estreno de ficción nacional de los dos últimos años. La emisión del segundo capítulo mantuvo a la ficción de Globomedia como líder del prime time de los lunes con 4,3 millones de espectadores y un 20,5% de share.



El Barco combina un atractivo reparto con una espectacular puesta en escena, nunca antes abordada por una ficción nacional. El reparto está encabezado por Juanjo Artero, Mario Casas, recientemente galardonado con un ‘Micrófono de Oro’ en la categoría de Televisión, Blanca Suárez e Irene Montalá. En cuanto a la puesta en escena, todo el protagonismo recae en una goleta, la segunda mayor de España, solo superada por el Juan Sebastián Elcano.



"EL FANTASMA PIRATA"

El Capitán intenta, en la medida de lo posible, mantener la rutina en el barco, pero todo se complica cuando, a pocos metros del barco, un avión de pasajeros se estrella contra el agua. A la velocidad a la que el aparato ha entrado en el agua, no puede haber supervivientes pero el sonar sigue transmitiendo, hay que recuperar las cajas negras como sea.



Aunque a De La Cuadra no le guste la idea, sólo Ulises está capacitado para realizar esa inmersión, ya que la señal procede desde un profundidad de más de 90 metros. Vilma tiene problemas en su embarazo y necesitaría ir a un hospital. Cuando Palomares se entera de que el Capitán ha decidió no ir a puerto y, por tanto, no llevarla al médico, monta en cólera. Comienza a gestarse un motín a bordo. Para que los chicos no vean lo que ocurre, se les ha prohibido el acceso a cubierta. Encerrados en sus camarotes, se entretienen escuchando a escondidas las conversaciones de las chicas. Piti manda a Estela un mensajito de amor en código morse pero ella pensará que ha sido Ramiro, que es quien le gusta, y accede a quedar con él.



Valeria lleva todo el día oyendo extraños ruidos y no puede evitar acordarse de la historia que le contó su madre sobre los "fantasmas piratas": las almas de los marineros muertos que vagan por el barco. El capitán, que intenta aprender a reaccionar ante su nuevo papel de padre, le cuenta a Valeria una forma infalible para espantar al fantasma...