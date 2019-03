Antonio Banderas y Morgan Freeman protagonizan la película 'The code'

SINOPSIS

Keith Ripley (Morgan Freeman), un ladrón de la vieja escuela, es frío, calculador y actúa según el "Código" de los ladrones, cuyas reglas son: realizar el encargo, cubrir al compañero, y no colaborar jamás con la policía. Gabriel Martín (Antonio Banderas), un ladrón de poca monta que se conoce las calles de Nueva York como la palma de la mano, colabora con Ripley en su último golpe: el robo de dos Huevos de Fabergé que jamás han sido expuestos y que están custodiados con los más sofisticados sistemas de seguridad en la caja fuerte de una sociedad rusa. Ripley los necesita para saldar una deuda con un mafioso ruso que no dudará en acabar con él si no le consigue las dos excepcionales piezas.