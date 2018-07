Antena 3 estrena Sofía, la primera TV movie centrada en la figura de la Reina

Antena 3 estrena hoy, en prime time, Sofía, la primera película para televisión centrada en la figura de la Reina de España. El desenlace de esta producción de Antena 3 Films -la productora cinematográfica del Grupo Antena 3- y Sagrera Audiovisual, será el próximo miércoles, también en el horario estelar.



El estreno de Sofía estará acompañado de una programación especial, tanto hoy como el próximo 26 de enero, y que conducirá Susanna Griso. Así, tras la emisión del estreno, Antena 3 ofrecerá el documental "La Reina y yo" con documentos y testimonios inéditos, y la semana que viene "Sofía: una mujer real".



UNA BODA PRECEDIDA DE OBSTÁCULOS

Sofía arranca en Corfú (Grecia), verano de 1961. El Palacio Real de Mon Repos, residencia de verano de la familia real griega amanece en plena actividad. El servicio se afana en preparar la casa para recibir a unos ilustres huéspedes: los "Barcelona", que no son otros que la familia real española en el exilio.



El motivo de la visita es formalizar al relación entre Sofía, la hija mayor de Federica y Pablo, reyes de Grecia, con Juan Carlos, el hijo de Don Juan de Borbón y Dª María de las Mercedes. Ambos jóvenes intimaron el Londres, durante laboda de los Duques de Kent y ese encuentro ha fructificado en un amor que haido creciendo con el paso de los meses.



Aparentemente, esta historia de amor no tiene ninguna razón para no marchar sobre ruedas pero Juan Carlos y Sofía tendrán que luchar contra varios obstáculos para consolidar su relación. El primero de todos es el religioso. Sofía es cristiana ortodoxa y Juan Carlos católico.



El segundo obstáculo importante está en España. La visita de los Condes de Barcelona a la familia real griega causa una tremenda inquietud en el ánimo de Franco, el dictador que reclamó a Juan Carlos con siete años para educarlo en la filosofía del régimen en territorio español.



En cuanto a la religión la solución será una boda por los dos ritos, el ortodoxo y el católico, que se celebrará en Atenas el 14 de Mayor de 1962.