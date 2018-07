Alfonso X, muy delicado de salud, cede a su hijo Sancho su poder

Antena 3 emite esta noche un nuevo episodio de 'Toledo. Cruce de Destinos', una serie llena de aventuras, romances e intrigas palaciegas. El amor, los pactos secretos y las pasiones que rompen barreras son los elementos que se combinan en esta atractiva y atrevida ficción histórica.



En el capítulo de esta noche (a partir de las 22:30 horas) un conflicto diplomático altera la normalidad del reino. Dos esclavos cristianos, propiedad de Abu Bark, han escapado y se han escondido en Toledo. Alfonso X y Rodrigo insisten en que esos esclavos deben ser capturados y devueltos a su legítimo dueño, por mucho que les duela entregar a dos cristianos a un destino cruel.



Mientras, Alfonso X, delicado de salud aunque sin confesarlo, decide que Sancho ocupará su puesto en el Consejo del Reino. Su voz será acatada como si fuera la del Rey. Esta decisión provoca tensiones con Violante, que no está nada convencida de la capacidad de Sancho para tomar decisiones importantes. Alfonso X, aún molesto con su esposa por cuestionar sus órdenes, le ordena que no le cuente nada a Rodrigo acerca de su salud.