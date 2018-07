Ainhoa declara su amor por Ulises

Antena 3 emite un nuevo capítulo de El Barco, la serie protagoniszada por Mario Casas y Blanca Suárez (a las 22:30 horas). En el capítulo de esta noche, Ainhoa decide hacer público su amor por Ulises delante de toda la tripulación y propone al polizón dar un paso más allá en su relación y afianzarla definitivamente. Gamboa, sin embargo, no pensará quedarse cruzado de brazos.



Palomares y De la Cuadra suben al lugar más alto del barco para observar el horizonte e intentar averiguar por qué ha salido un arcoíris cuando no hay lluvia o por qué se están moviendo cuando los motores están parados y no sopla el viento. Pronto verán que es lo que tira de ellos: ante el Estrella Polar se divisa una enorme catarata, como si el mar se hubiera dividido en dos alturas. Semejante caída puede partir literalmente el barco por la mitad.