"Muchos nervios" por el estreno de 'La Catedral del Mar' en el FesTVal de Vitoria

Mucha expectación y "muchos nervios y ganas" es lo que siente el reparto de 'La Catedral del Mar'. La nueva serie de Antena 3 se estrena este viernes en la IX edición del FesTVal.

Aitor Luna y Andrea Duro encabezan un reparto de lujo que acudirá al Teatro Principal de Vitoria para ver el primer capítulo de la serie producida por Diagonal TV.

"No he visto el primer capítulo, así que sí, tengo una mezcla de nervios y muchas ganas de verlo esta noche", no cuenta Aitor Luna, quien interpreta a Arnau en la serie.