Flooxer ficha a ‘Soy una Pringada’, Mongolia y Logan para su nueva temporada

PRESENTACIÓN

'Soy una Pringada' escribe, dirige y protagoniza su primera serie para Flooxer, mientras que Edu Galán y Daría Adanti estrenan los tutoriales satíricos 'Mongolia te lo explica'. La plataforma de Atresmedia lanza además seis nuevos canales temáticos para reforzar su apuesta por el contenido propio dirigido a los jóvenes: HYPNO, GIRL’S TIME, FUN UP!, SQUAD, TOP TRENDING VÍDEO y OVER POWER.