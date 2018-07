"'Apaches' es una historia de lealtad, amistad y sentido del deber"

'Apaches', la nueva serie de Antena 3 ya calienta motores y han presentado el nuevo proyecto en el FesTVal de Vitoria. Los actores Eloy Azorín, Paco Tous y Alberto Ammann, han sido los encargados de ofrecer más detalles sobre lo que esconde esta serie, inspirada en la novela de Miguel Sáez Carral.



El productor ejecutivo de la serie, Emilio Apina, ha definido 'Apaches' como "una historia de sentimientos, no un thriller". Carral ha querido completar la definición de la serie afirmando que se trata de una "historia de lealtad, amistad y sentido del deber".



El autor de la novela también ha confesado que "quería contar con los mejores actores para hacer a los mejores personajes". "Cuando adaptas una novela, necesitas un intercambio de ideas con otros guionistas". "Ha llegado el momento en que la televisión cuenta historias mucho mejores que el cine", sentenciaba el escritor.



El actor Alberto Ammann, que dará vida a Miguel, el protagonista de la historia, que se vengará del daño que le han hecho a su padre, ha querido "agradecer al director de 'Apaches' el trato". "Es importante tener espacio para la creatividad, para aportar algo", afirmaba Ammann.



Paco Tous será 'El chatarrero', socio de Miguel y un personaje que tendrá debilidad por Carol, el personaje de Verónica Echegui. "El Chatarrero se ha hecho a sí mismo y acaba siendo del dueño de un barrio que no es el suyo", explicaba el actor. "Ningún personaje en esta serie es plano, todos los personajes se crecen o se degeneran en 'Apaches'", afirmaba el actor.



Eloy Azorín también ha adelantado qué esconde su personaje. El actor dará vida a Sastre, un personaje que se dedica a asaltar camiones y almacenes. "Sastre no ha tenido una buena vida y hace de la familia de Miguel su verdadera familia", explicaba Azorín.



Daniel Calparsoro también ha estado en el FesTVal y ha mostrado su agradecimiento. "Me siento un privilegiado por haber sido el encargado de dirigir el arranque de Apaches", apostillaba Calparsoro.



'Apaches' todavía no tiene fecha de estreno en Antena 3, pero la serie termina su rodaje en tres semanas, por lo que pronto se podrá disfrutar de esta serie de ficción.