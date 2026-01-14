Zoe Saldaña ya es la estrella más taquillera de la historia: ¿A quién ha superado?

Zoe Saldaña arrancó su carrera en el 2000 con El ritmo del éxito; película cuyo título hacía honor a cómo ha evolucionado su trayectoria. Y es que, tres años después, navegó en el primer taquillazo de su vida con Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra.

Puede que por aquel entonces su papel quedara eclipsado por el de Keira Knightley tanto como para no regresar en el resto de las entregas de la saga. Sin embargo, esto le valió para entrar en varios proyectos de alto presupuesto, incluyendo La terminal de Steven Spielberg.

Aunque su verdadero punto de inflexión llegó en 2009, cuando se cubrió el cuerpo de la tecnología más puntera para ponerse en la piel de Neytiri en Avatar. Película que se convirtió en la más taquillera de todos los tiempos (puesto que todavía ostenta).

Zoe Saldaña en Avatar | 20th Century Fox

Es precisamente esta lista la que hay que revisar para entender cómo Zoe Saldaña se ha convertido en la persona con más recaudación de la historia.

Avatar, número 1. Vengadores: Endgame, número 2. Avatar: La forma del agua, número 3. ¿Qué tienen en común estas películas? Así es: Zoe Saldaña.

Zoe Saldaña en Guardianes de la Galaxia | Marvel Studios

No obstante, hasta hace muy poco era Scarlett Johansson quien lideraba el ranking y, tras ella, estaba a Samuel L. Jackson. Un ranking que ha cambiado con el estreno de Avatar: Fuego y ceniza.

La protagonista de Guardianes de la Galaxia ha compartido un vídeo de agradecimiento, celebrando el éxito recién alcanzado: "Solo quiero expresar mi más sincera gratitud por la extraordinaria trayectoria que me ha llevado a convertirme en la actriz de cine más taquillera de todos los tiempos".

"Un logro que ha sido posible en su totalidad gracias a las increíbles franquicias y a los colaboradores de los que he tenido la fortuna de formar parte, y a cada director que depositó su confianza en mí", continúa para hacer referencia a todas las sagas que la han llevado a lo alto.

Así pues, Zoe, Scarlett y Samuel dominan la taquilla mundial histórica; seguidos por Robert Downey Jr. y Chris Pratt. Una clasificación que, teniendo en cuenta que la nueva de Vengadores recupera a Downey y que todavía quedan unos años para Avatar 4, es probable que vaya variando en los próximos años.