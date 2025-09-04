Tom Holland se sincera sobre "los desafíos" que enfrenta debido al TDAH y la dislexia que padece: "Me siento intimidado"

Tom Holland, uno de los actores más reconocidos de su generación gracias a su papel como SpiderMan en el Universo Cinematográfico de Marvel, atraviesa un buen momento tanto profesional, con grandes proyectos entre manos como La Odisea o SpiderMan 4, como personal, por su reciente compromiso con Zendaya.

A sus 29 años, el británico ha comenzado a hablar abiertamente sobre los desafíos que enfrenta tanto dentro como fuera de la pantalla, por su diagnóstico de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) y dislexia.

Tom Holland como SpiderMan | Marvel Studios

Tras más de una década de carrera en Hollywood y en medio de la promoción de nuevos proyectos, Holland ha decidido sincerarse sobre cómo estas condiciones han influido en su forma de crear personajes y afrontar los retos de la industria, y cual es la manera en la que las trabaja: mediante el juego.

"Creo que (jugar) realmente ayuda. Tengo TDAH y dislexia, y a veces, cuando alguien me da un lienzo en blanco, me siento un poco intimidado", contaba explicando su forma de desarrollar la creatividad a IGN.

"A veces, uno se enfrenta a esos desafíos al desarrollar un personaje", decía.

"De cualquier manera, ya seas joven o adulto, puedes interactuar con algo que te impulse a ser creativo, a pensar de forma innovadora y a generar cambios", animaba el actor. "Creo que cuanto máshagamos este tipo de cosas, mejor".

Las palabras de Holland están ligadas al cortometraje en el que está trabajando, un proyecto de LEGO, que explora la importancia del juego como herramienta creativa y educativa, tanto para niños como para adultos, y no solo como diversión.