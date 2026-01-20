Jodie Foster es una de las estrellas infantiles más emblemáticas de Hollywood. Y es que, a pesar de haber comenzado su carrera con tan solo 7 años, la actriz supo forjar una trayectoria incontestable en la industria; alzándose en el camino con dos premios Oscar.

Sin embargo, en sus años de niñez, no todo fue de color de rosa. La protagonista de El silencio de los corderos vivió un terrible accidente que podría haber acabado con su vida cuando tenía 9 años; momento en el que sufrió el ataque de un león.

Jodie Foster en los SAG Awards | Reuters

El incidente se produjo durante el rodaje de Napoleón y Samantha. En esta película de Disney, Foster encarnaba a la niña que da título a la cinta que, en compañía de su amigo Napoleón, cuidaba de un león de circo.

Ahora bien, lo que sucede en la ficción pocas veces se corresponde con la realidad. Por amaestrado que pudiera estar, todo felino empleado en una producción no deja de ser un animal salvaje y esto no es precisamente compatible con las aventuras de dos niños.

"Un león me atacó cuando tenía ocho años y medio o nueve", ha explicado en una entrevista con W Magazine: "Me levantó, me sacudió, me movió horizontalmente y luego me dejó caer".

Jodie Foster en Napoleón y Samantha | Walt Disney Productions

De igual modo, la actriz ha recordado las secuelas del accidente que, por suerte, no condicionaron su carrera: "Tenía dos perforaciones perfectas en un lado de la cadera y dos en el otro. Pero con el paso de los años y el crecimiento... ¿Quién sabe dónde están? Simplemente se mueven".

El suceso se produjo "tras terminar la toma", por lo que no quedó grabado. "Estaba en shock, así que no recuerdo mucho", continúa: "Vi su melena avanzar y yo había trabajado con los leones, pero me levantó y me movió de lado y me sacudió. Cuando me giró hacia el equipo de cámara, vi a todo el equipo correr, solo que de lado. Así que los vi correr de lado, llevándose todo su equipo consigo, como si huyeran de mí".

Jodie Foster en Napoleón y Samantha | Walt Disney Productions

Fue el adiestrador del león el que evitó que la situación se agravara; controlando así al animal. "Supongo que el entrenador dijo que me soltara y el león me soltó de su boca", comenta, reconociendo que se trata del "momento más aterrador que le pasó haciendo una película".

"Después de salir del hospital, cuando me dieron de alta y me dieron permiso para trabajar, volví a trabajar con el mismo león, pero llevaba un gallo", explica Foster. Los leones tienden a huir de los gallos; por lo que esto se consideraba como una técnica de protección válida.

"El gallo no estaba acostumbrado a trabajar con este león en particular", continúa: "Vi al león girar la cabeza y hacer algo como si fuera a acercarse a mí. Tiré al gallo y salí corriendo".

Así pues, Jodie Foster no solo sobrevivió al ataque de un león en su infancia; sino que tuvo que volver a plantarle cara para que el rodaje llegara a su fin.

Un terrible accidente que afortunadamente ahora recuerda de manera anecdótica; sabiendo que, entre los dos, fue ella la que se coronó como toda una estrella de Hollywood.