La relación de Robert Redford con España, una experiencia que le marcó antes de ser actor: "Fue maravilloso"

Robert Redford llegó a España por primera vez en 1957, cuando quería ser pintor, volvió para educar a sus hijos en la cultura del país y pasó un año sabático en Mijas, tal y como relató a EFE en 2012 el actor fallecido este martes: "No bailaba flamenco, pero fue una experiencia maravillosa", dijo.

"Cuando tenía 19 años vine por primera vez. Estaba estudiando una carrera, quería ser artista, y vine a España. Era 1957, estaba la Guardia Civil (...) Fue una experiencia maravillosa. Viajé por el país, estuve en Barcelona y luego pasé dos meses en Mallorca, donde pinté algunos cuadros", explicó Redford a su paso por Madrid para presentar su canal Sundance Channel para España.

Robert Redford en Little Fauss and Big Halsy en 1970 | Cordon Press

Casi una década después volvió con su mujer, Lola van Wagenen, cuando él tenía 28 años y ella 26, junto a los dos hijos que tenían entonces, Shawna y James. Con esta historiadora y activista estuvo Redford casado más de veinte años, hasta que la relación se rompió en 1985.

"Unos años después me convertí en actor y formé una familia, con la que volví a Mallorca y fue en la mitad de los sesenta. Estuvimos en Puerto Alcudia, un pequeño pueblo de pescadores. Estuvo muy bien, porque quería educar a mis hijos en contacto con otras culturas", aseguraba Redford.

Robert Redford en el 69 Festival de Venecia en 2012 | Reuters

Después de ese encuentro insular e íntimo, tuvo una crisis profesional. "No estaba seguro de si quería seguir siendo actor. Había hecho tres películas en Hollywood y me tomé un año sabático". El destino volvió a ser España.

"Esta vez fuimos a Málaga, de allí a Fuengirola y de allí a Mijas y cogimos una granja en Mijas donde pasamos siete meses", concluía el mítico intérprete.