El percance de Brian Cox con su falda escocesa tras las advertencias del público: "Es difícil no llevar calzoncillos"

Brian Cox debutó recientemente como director con su película llamada Glenrothan en el Festival Internacional de Cine de Toronto en el que, sin duda, atrajo muchas miradas.

El actor de 79 años escogió para la cita un particular atuendo formado por un kilt, aunque debajo de su falda escocesa no llevaba ropa interior.

Según The Hollywood Reporter, durante la sesión de preguntas y respuestas, uno de los asistentes advirtió al actor de Succession que estaba enseñando algo más que sus piernas.

Brian Cox en el Festival de Cine de Toronto | Getty Images

"¿Tan malo es?", preguntó Cox. "¿O tan bueno?", añadió entre risas. "Tienes que llevar el kilt como es debido. El kilt está diseñado para hacerte sentir fresco y libre. Y es una libertad maravillosa", dijo el actor escocés que siempre ha demostrado no tener pelos en la lengua.

Momentos más tarde, el público tuvo que recordarle de nuevo a Cox que se cubriera: "¿De quién fue la idea de usar estas malditas faldas escocesas? Desde luego, no fue mía. Fue del productor. Al final, siempre intentan joderte. A veces son muy vengativos".

"Probablemente lleves calzoncillos", le dijo Cox a Neil Zeiger, el productor de la cinta, que, al parecer, también llevaba falda escocesa. "El kilt representa la libertad y la tranquilidad; es difícil no llevar calzoncillos", explicó el actor.