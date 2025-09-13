INAPROPIADO
Paul Mescal recuerda el acoso que sufrió de una fan que le tocó el culo: "Me puse furioso"
Paul Mescal ha relatado el incidente que vivió con una fan que fue más allá y le tocó el culo mientras se hacían una foto. Un hecho que puso "furioso" al actor.
Uno de los momentos más vulnerables de las estrellas es cuando deciden acercarse al público para saludar, firmar autógrafos o hacerse fotos. A pesar de que la mayoría actúan de forma ejemplar, en ocasiones hacen pasar una mala experiencia al actor o actriz de turno, poniéndoles en una situación muy incómoda.
De hecho, hay casos como los de Sarah Jessica Parker en los que se niegan a hacerse fotos con los fans según explicó.
En este contexto, Paul Mescal ha recordado el acoso que sufrió de una fan que sobrepasó los límites y le tocó el culo. El actor de Gladiator II lo ha contado en una charla con su coprotagonista de The History of Sound, Josh O'Connor, para Entertainment Weekly.
"Me hice una foto con una mujer de unos 50 años y su hija", explicó Mescal sobre este encuentro que se produjo mientras saludaba a los fans en la puerta del teatro de Londres tras una función de Un tranvía llamado deseo. "Es fan. Dice: 'Me encantó Normal People y vi la obra esta noche'".
"Al principio, me pone las manos en la parte baja de la espalda. Me quedo paralizado y se desliza hasta el culo. Me aparto y pienso: 'Seguro que fue un error'", relató. "Entonces, volví y pensé: '¡Uy, qué raro!'. "Me puso la mano en el culo otra vez y perdí los papeles. Yo estaba como: '¿Qué haces?'. Su hija estaba ahí parada. Me puse furioso".
El actor, que aseguró que se enfadó tanto que zanjó su ronda de saludos por esa noche, ya se refirió a este incidente en 2023 en una entrevista con ES Magazine, reflexionando que "el 97 por ciento de los fans son muy agradables, pero luego el 3 por ciento es alguien agarrándote el culo".
