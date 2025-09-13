Paul Mescal recuerda el acoso que sufrió de una fan que le tocó el culo: "Me puse furioso"

Uno de los momentos más vulnerables de las estrellas es cuando deciden acercarse al público para saludar, firmar autógrafos o hacerse fotos. A pesar de que la mayoría actúan de forma ejemplar, en ocasiones hacen pasar una mala experiencia al actor o actriz de turno, poniéndoles en una situación muy incómoda.

De hecho, hay casos como los de Sarah Jessica Parker en los que se niegan a hacerse fotos con los fans según explicó.

En este contexto, Paul Mescal ha recordado el acoso que sufrió de una fan que sobrepasó los límites y le tocó el culo. El actor de Gladiator II lo ha contado en una charla con su coprotagonista de The History of Sound, Josh O'Connor, para Entertainment Weekly.

Paul Mescal | Gtres

"Me hice una foto con una mujer de unos 50 años y su hija", explicó Mescal sobre este encuentro que se produjo mientras saludaba a los fans en la puerta del teatro de Londres tras una función de Un tranvía llamado deseo. "Es fan. Dice: 'Me encantó Normal People y vi la obra esta noche'".

"Al principio, me pone las manos en la parte baja de la espalda. Me quedo paralizado y se desliza hasta el culo. Me aparto y pienso: 'Seguro que fue un error'", relató. "Entonces, volví y pensé: '¡Uy, qué raro!'. "Me puso la mano en el culo otra vez y perdí los papeles. Yo estaba como: '¿Qué haces?'. Su hija estaba ahí parada. Me puse furioso".

El actor, que aseguró que se enfadó tanto que zanjó su ronda de saludos por esa noche, ya se refirió a este incidente en 2023 en una entrevista con ES Magazine, reflexionando que "el 97 por ciento de los fans son muy agradables, pero luego el 3 por ciento es alguien agarrándote el culo".