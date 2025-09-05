Macaulay Culkin desvela la estrella de Hollywood que se dio cuenta de que su padre era "un monstruo"

Macaulay Culkin ha hablado en anteriores ocasiones sobre los comportamientos violentos de su padre, Kit Culkin, destacando su tiranía en un hogar compuesto por 8 hermanos (siete Culkin y Jennifer Adamson, hija del padre de una relación anterior).

Pero antes de consolidarse como una estrella mundial con películas como Solo en casa, Macaulay ya sufría los abusos de su padre.

Macaulay Culkin junto a sus padres y su hermano Kieran | GTRES

El actor protagonizó en 1989 Solos con nuestro tío y en aquel entonces ya recibía los malos tratos de su progenitor. Un hecho del que John Candy, su tío en la película, se dio cuenta durante el rodaje y que ha revelado Culkin en el documental de Colin Hanks titulado John Candy: I ​​Like Me estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

"Creo que siempre tuvo ese gran instinto", recuerda Culkin sobre Candy, falleció a los 43 años tras sufrir un infarto en 1994.

"Creo que lo vio. Mira, incluso antes de que la fama se desatara por Solo en casa, no era difícil ver lo difícil que era mi padre. No era ningún secreto. Ya era un monstruo", señala. "De repente, llegaron la fama y el dinero, y se convirtió en un monstruo infame. Ya no era buena persona. Creo que John lo miraba con recelo, como diciendo: '¿Todo bien por allá? ¿Te va bien? ¿Buen día? ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa?'".

Macaulay Culkin y John Candy en Solos con nuestro tío | Universal Pictures

Su preocupación era "un testimonio de la clase de hombre que era", según ha afirmado Culkin, añadiendo que el actor "simplemente lo cuidaba" en el set y que tenía una presencia "paternal".

"No sucede tan a menudo. De hecho, ocurrió menos con el tiempo", dice Culkin. "Ojalá hubiera tenido más de eso en mi vida. Es importante recordarlo. Recuerdo que John se preocupaba cuando a mucha gente no le importaba".

Macaulay, que lleva 30 años sin hablar con su padre, se divorció de sus padres cuando tenía 14 años. "Es un hombre que tuvo siete hijos y ahora tiene cuatro nietos, y ninguno quiere saber nada de él", comentó este año en el podcast Sibling Revelry.