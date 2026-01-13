El loco momento en el que Paul Rudd acaba hablando de su "enorme pene" en una entrevista: "Es difícil no verlo"

El intérprete Paul Rudd ha aparecido recientemente en el podcast Take Your Shoes Off con Rick Glassman para promocionar su nuevo proyecto Anaconda, cuando la conversación ha derivado hacia uno de los momentos más comentados del último año: una escena que se hizo viral en redes en la que Michael Cera aparecía como falso asistente y le derramaba café caliente encima durante una broma grabada.

Aquella secuencia terminaba con Rudd siendo atendido por supuestos paramédicos y con la parte inferior de su cuerpo pixelada, lo que disparó la curiosidad de muchos espectadores. Ha sido precisamente al recordar ese momento cuando Rick Glassman ha asegurado que había visto el pene del actor.

"No me di cuenta de que viste mi pene", ha respondido Rudd, sorprendido pero manteniendo el tono relajado de la charla.

El presentador ha insistido en que era "difícil no verlo", incluso "cuando estaba flácido", lo que ha llevado la conversación a un terreno cada vez más absurdo. Rudd, lejos de incomodarse, le ha seguido el juego y le ha dado las gracias por el comentario.

Pero Glassman no se ha quedado ahí y ha querido ir un paso más allá, preguntándole cuándo fue consciente por primera vez de que estaba bien dotado. Rudd ha respondido que probablemente en el instituto, aunque asegura que en aquel momento estaba "más avergonzado" que otra cosa. También ha confesado que le daba mucha vergüenza ducharse después de las clases de gimnasia.

El actor también ha explicado que nunca ha aparecido desnudo en una película y que es una persona bastante reservada: "No quiero andar meneando el pene por todas partes", ha concluido, dejando claro que prefiere mantener ese tipo de exposición fuera de su carrera.

Mientras la entrevista sigue dando que hablar, Paul Rudd atraviesa un momento muy activo. Su nueva comedia Anaconda, coprotagonizada con Jack Black, ya está en cines, y el actor regresará al universo Marvel como Ant-Man en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre.