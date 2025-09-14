Leonardo DiCaprio revela el único personaje que estaría dispuesto a revivir en una secuela

Leonardo DiCaprio comenzó su meteórica carrera en los años 90 con una película de lo más peculiar. Antes de emocionar a todos con su interpretación en ¿A quién ama Gilbert Grape?, por la que consiguió su primera nominación al Oscar, el actor protagonizó Critters 3, una comedia de terror de bajo presupuesto.

Desde entonces, no ha vuelto a aparecer en ninguna secuelani a retomar a alguno de sus muchos e icónicos personajes que le han valido, entre otros reconocimientos, a estar seis veces nominado a los Oscar, ganándolo en una ocasión por El renacido.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Al Pacino en Érase una vez en Hollywood | Cordon Press

Ahora, el intérprete estrena Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, y durante su presentación, a la cual acudió son su novia de 27 años, ha sido preguntado por el papel que volvería a dar vida si pudiera en una secuela. Y el actor no ha elegido ni a Rick Dalton (Érase una vez en Hollywood), ni a Dom Cobb (Origen) o a Amsterdam Vallon (Gangs of New York).

"Sería divertido hacer más cosas de El Lobo de Wall Street", declaró Leo a E! News. Por la película de Martin Scorsese recibió una nominación al Oscar por interpretar a Jordan Belfort en 2013.

Margot Robbie, Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese en El lobo de Wall Street | Cordon Press

No obstante, es prácticamente imposible que esté entre los planes de Scorsese o de los propios actores de la cinta retomar una historia cuyo final no se dejó abierto. Y más teniendo en cuenta que está basada en el libro del propio Jordan Belfort.