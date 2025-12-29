Kate Winslet se sincera y revela que sus "primeras experiencias íntimas de adolescente fueron con mujeres"

Kate Winslet, madre de tres hijos y casada con Edward Abel Smith, suele mantener su vida privada lejos del foco mediático. Pero, a lo largo de los años, la actriz se ha caracterizado por tener unarelación franca con el público, hablando sin filtros sobre temas como la presión de la industria, la autoaceptación, la maternidad o el paso del tiempo.

Esa autenticidad, incluso en los aspectos más personales de su vida, ha reforzado su imagen como una figura influyente que utiliza su voz para abrir conversaciones necesarias dentro y fuera de la pantalla.

La icónica actriz de 50 años ha compartido una reflexión sincera y personal sobre sus años de juventud, contando algunas de sus primeras experiencias íntimas cuando era adolescente que nuncahabía revelado antes públicamente.

"Voy a compartir algo que nunca antes había compartido. Algunas de mis primeras experiencias íntimas de adolescente fueron con chicas", decía Winslet en un episodio reciente de Team Deakins.

"Había besado a algunas chicas y a algunos chicos, pero no estaba particularmente avanzada en ninguno de los dos sentidos", explicaba.

La actriz británica ha conectado estas experiencias personales con el papel con el que debutó en el cine y ha señalado cómo le ayudó a comprender mejor la compleja relación de su personaje con el de su coprotagonista en Criaturas celestiales (1994).

Kate Winslet y Melanie Lynskey en 'Criaturas celestiales' | Miramax Films

"En esa etapa de mi vida, sentía mucha curiosidad, y creo que había algo en la intensa conexión que tenían esas dos mujeres que comprendí profundamente", comentaba Kate.

"Me vi inmediatamente absorbida por el torbellino de ese mundo en el que se encontraban, que obviamente se volvió terriblemente perjudicial para ambas, y tenían enormes inseguridades y vulnerabilidades", añadía.

Además de su carrera como actriz, Winslet ha debutado recientemente como directora con el largometraje Goodbye June, que tiene un guion de su hijo y que la misma actriz protagoniza.