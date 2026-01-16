¡Irreconocible! Michael Vartan, actor de Alias y galán de los 2000, reaparece muy cambiado tras alejarse de Hollywood

Michael Vartan, uno de los rompecorazones más reconocibles de principios de los años 2000, ha vuelto a la actualidad tras ser visto recientemente en Los Ángeles, varios años después de alejarse de Hollywood. El intérprete, que alcanzó gran popularidad gracias a la televisión y al cine romántico, ha llamado la atención por su apariencia actual , muy distinta a la que lo convirtió en un icono de la época.

Vartan, de 57 años, ha sido fotografiado mientras hacía compras en un supermercado de la ciudad. Vestía ropa informal, una sudadera negra con capucha, pantalones deportivos y una gorra, además, lucía barba canosa y gafas, un aspecto que lo hacía prácticamente irreconocible para muchos fans acostumbrados a su imagen de galán.

El actor alcanzó fama internacional gracias a su papel en Alias, donde protagonizó la serie junto a Jennifer Garner entre 2001 y 2006. Durante ese periodo, ambos mantuvieron además una breve relación sentimental fuera de la pantalla, lo que aumentó todavía más el interés mediático en torno a su figura.

Más allá de la televisión, Vartan también dejó huella en el cine con varias comedias románticas muy populares de la época. Entre ellas destacan Nunca me han besado, donde compartió reparto con Drew Barrymore, y Si te casas... te mato, en la que actuó junto a Jennifer Lopez.

Michael Vartan y Jennifer Lopez en Si te casas... te mato | Cordon Press

Alejado desde hace tiempo de los grandes proyectos de Hollywood, la reciente reaparición de Michael Vartan ha despertado la nostalgia de toda una generación que lo recuerda como uno de los rostros más emblemáticos del cine y la televisión de los años 2000.