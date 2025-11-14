La hija de 17 años de Helena Bonham Carter y Tim Burton debuta como modelo

Helena Bonham Carter y Tim Burton compartieron durante más de una década una relación sentimental marcada por una vida familiar y proyectos cinematográficos, con los que se han convertido en iconos por su complicidad artística y excéntrica.

De esa relación nacieron Billy Raymond Burton, de 22 años, y Nell Burton, que ahora tiene 17 años y que hasta este momento había mantenido un perfil bajo ante los medios.

Criada entre dos figuras influyentes del cine, Nell ahora da sus primeros pasos en el mundo de la moda debutando en su primer trabajo como modelo, con la creatividad y estilo que caracteriza a sus padres.

La ya considerada nueva nepo baby ha inaugurado su trayectoria profesional con una campaña publicitaria junto a su madre Helena Bonham Carter en una sesión fotográfica que celebra el 25 aniversario de la firma de alta joyería Larkspur and Hawk.

Helena Bonham Carter y su hija Nell Burton | Gtres

Ambas han posado luciendo piezas de herencia familiar valoradas en más de 16 mil euros, siendo el collar que llevaba la joven un regalo de su abuela a su madre "hace años", según explicaba la actriz de El club de la lucha en un comunicado.

"Algún día lo heredará mi propia hija, Nell, si no me lo roba antes", bromeaba sobre la joya Sadie Large Riviere. "Mi Riviere será nuestro legado".

"Me encanta la joyería y cómo puede sobrevivir a nosotros los humanos, transmitiendo historias a través de las décadas y los siglos", decía Bonham Carter.

"Además, me encanta disfrazarme, y de hecho me dedico a ello profesionalmente, así que cuando Emily me preguntó si me apetecía participar en una sesión de fotos conmemorativa, aceptéencantada la oportunidad de lucir un estilo georgiano completo", aseguraba sobre la propuesta de la fundadora de la firma.

A pesar de la fama internacional de sus padres, Nell ha mantenido una presencia mediática muy discreta apareciendo públicamente solo en contadas ocasiones.

Sin embargo, en los últimos años, la joven ha ido abriéndose su camino frente a los focos acompañando a sus padres a los eventos promocionales de sus trabajos en la industria.