Estrenos de cine del 9 de enero: Hugh Jackman y Kate Hudson nos enamoran con su voz en Song Sung Blue: Canción para dos

Song Sung Blue: Canción para dos

Basada en una historia real de dos músicos que montan un grupo tributo a Neil Diamond, Song Sung Blue: Canción para dos narra la historia de Lightning y Thunder, una pareja que demuestra que nunca es demasiado tarde para encontrar el amor. Craig Brewer dirige este drama musical protagonizado por Hugh Jackman y Kate Hudson que conquistarán al público con sus voces.

Duración: 131 minutos.

Rental Family

Ambientada en el Tokio actual, Rental Family sigue a un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito en la vida hasta que consigue un trabajo inusual: trabajar para una agencia japonesa de "familias de alquiler", interpretando papeles de suplente para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que difuminan las líneas entre la actuación y la realidad. Brendan Fraser protagoniza esta película dirigida por Hikari.

Duración: 103 minutos.

Nouvelle Vague

Nouvelle Vague, escrita y dirigida por Richard Linklater, es la historia detrás de la creación del movimiento cinematográfico francés conocido con el mismo nombre, centrándose en la producción de Al final de la escapada, de Jean-Luc Godard.

Duración: 105 minutos.

La cronología del agua

La cronología del agua es la película debut de Kristen Stewart en la dirección. Basada en las memorias de la escritora Lidia Yuknavitch, narra su vida traumática desde la infancia, marcada por el abuso y el alcoholismo, hasta que encuentra refugio en la natación y la escritura para sanar y reconstruirse.

Duración: 128 minutos.