Estrenos de cine del 5 de septiembre: La saga Expediente Warren se despide con El último rito

Expediente Warren: El último rito

La saga de Expediente Warren estrena su cuarta y última entrega protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Más de una década después y con 10 películas en su particular universo cinematográfico, el matrimonio más famoso de lo paranormal dice adiós con Expediente Warren: El último rito. Dirigida por Michael Chaves, la cinta sigue a Ed y Lorraine investigando la escalofriante historia de los Smurl.

Duración: 135 minutos.

Romería

Carla Simón regresa al cine con Romería, la película inspirada en los orígenes de su familia biológica paterna en la que la directora de Alcarrás indaga en uno de sus temas más reconocibles: las relaciones familiares y la construcción de la memoria. Rodada en diferentes localizaciones de Vigo, Romería cuenta la historia de Marina, una joven de 18 años que fue adoptada siendo apenas una niña. Su viaje a la ciudad gallega para conocer por primera vez a la familia de su padre biológico desencadena un reencuentro con un pasado enterrado y con recuerdos apenas existentes.

Duración: 115 minutos.

El talento

Basada en la novela de Arthur Schnitzler, La señorita Else, publicada en 1924, El talento cuenta la historia de Elsa, una prometedora estudiante de violonchelo que disfruta de la exclusiva fiesta de cumpleaños de su amiga Idoia organizada por el padre de ésta. Durante este escaparate de la alta sociedad, Elsa recibe una inesperada llamada de su madre que la obligará a tener que elegir entre el futuro de su familia y su dignidad. Polo Menárguez dirige este drama protagonizado por Ester Expósito, Mirela Balic, Clara Sans, Pedro Casablanc o Marta Aledo.

Duración: 103 minutos.

13 días, 13 noches

13 días, 13 noches, un vibrante thriller que tuvo su premiere mundial dentro de la Selección Oficial de Cannes, mete al espectador en las entrañas del terrible conflicto que tuvo el mundo en vilo en verano de 2021: la toma de posesión de Kabul por parte de los talibanes. Y lo hace a través de los ojos de Mohamed comandante en la embajada francesa de Afganistán que decidió tomar las riendas y salvar centenares de vidas en una evacuación extremadamente peligrosa.

Duración: 111 minutos.

Lo que aprendí de mi pingüino

Lo que aprendí de mi pingüino cuenta la historia real de un profesor inglés desilusionado que acepta trabajar en una escuela en la Argentina de 1976. Esperando un camino fácil, en su lugar descubre una nación compleja y dividida, y una clase de jóvenes a los que considera prácticamente imposibles de enseñar. Sin embargo, cuando rescata a un pequeño pingüino de una playa contaminada por petróleo, su vida da un vuelco.

Duración: 104 minutos.

Magazine Dreams

Jonathan Majors estrena su película más impactante después de diversos retrasos tras ser acusado de violencia machista. En Magazine Dreams se pone en la piel de un culturista amateur que lucha por encontrar un vínculo humano en esta exploración de la fama y la violencia.

Duración: 124 minutos.

Acosada

Escrita y dirigida por la actriz Anne Le Ny, Acosada narra la historia de Julien y Marie una pareja sólida, hasta el día en que Anaelle, la ex de Julien, vuelve a ponerse en contacto con él. Cegada por los celos, Marie inicia por despecho un romance con Thomas, su nuevo jefe. Pronto se ve envuelta en una peligrosa espiral que amenaza algo más que su matrimonio.

Duración: 111 minutos.

April

Dea Kulumbegashvili dirige April, el drama en el que tras la muerte de un recién nacido durante el parto, la moral y el profesionalismo de Nina, una ginecóloga obstetra, se someten a escrutinio, entre rumores de que realiza abortos ilegales para quienes lo necesitan.

Duración: 134 minutos.