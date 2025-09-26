Estrenos de cine del 26 de septiembre: Leonardo DiCaprio llega con Una Batalla tras otra que resuena a nominada a los Oscar

Septiembre termina por todo lo alto con un estreno del gigante de Hollywood, Una batalla tras otra, posible candidata a varias estatuillas en los próximos Oscar, y otras producciones nacionales como la reivindicativa Maspalomas, que utiliza la ficción para abrir un debate en torno al sexo y la homosexualidad en la tercera edad.

Una batalla tras otra, una de las grandes favoritas para los Oscar

Cualquier trabajo del director Paul Thomas Anderson (Magnolia, Licorice Pizza) es motivo de celebración, sin embargo, Una batalla tras otra ha generado incluso mayor expectación al contar con Leonardo DiCaprio como protagonista. El resto del elenco no decepciona con los también legendarios Benicio del Toro y Sean Penn en esta cinta de acción que, según la rumorología, huele avictoria de Oscar en las categoría de Mejor Actor o Mejor Película.

La adaptación de la novela Vineland de Thomas Pynchon sigue a Bob Ferguson, interpretado por DiCaprio, un exrevolucionario paranoico que reúne a su antigua camaradería para salvar a su hija de unos enemigos del pasado.

Maspalomas, volver al armario en la residencia

Tras haber firmado títulos como Handia (2017) o La trinchera infinita (2019), José Mari Goenaga y Aitor Arregi vuelven con la emotiva Maspalomas, que habla sobre la sexualidad en la tercera edad a partir de la historia de Vicente (José Ramón Soroiz), un hombre de 76 años que vive a sus anchas en el pueblo costero y aperturista que da título a la obra.

Tras un accidente, el protagonista se verá obligado a ingresar en una residencia de San Sebastián donde tendrá que reencontrase con su olvidada hija y una realidad hostil soterrada.

Ya no quedan junglas, un thriller de acción sorprendente

Más cine hispano esta semana con Ya no quedan junglas, la adaptación de la novela de Carlos Augusto Casas dirigida por el debutante mexicano Gabriel Beristáin. Otro thriller de acción que sorprende por su elenco internacional y temática de marines con el estadounidense Ron Perlman, figura central, y los españoles Megan Montaner, Hovik Keuchkerian y Karra Elejalde.

Strangers: Capítulo 2, la segunda entrega de una saga terrorífica

Lionsgate continúa su plan de estrenar tres cintas en un año para completar una saga terrorífica. Así, le toca el turno a Strangers 2, dirigida por Renny Harlin (Máximo riesgo, Deep Blue Sea), una segunda parte cuya estética recuerda a las nostálgicas películas de los 2000 con persecuciones enmascaradas y asesinatos sangrientos en este 'reboot' (reinicio) de Los extraños (2008) protagonizado por Madelaine Petsch.

Relay, información peligrosa y traiciones variadas

El suspense también es una constante en Relay de David Mackenzie (Comanchería, American Playboy), otro thriller, pero conspiranoico, sobre los peligros de la información confidencial y la inesperada relación entre un negociador de conflictos (Riz Ahmed) y la exempleada de una farmacéutica (Lily James).

La astronauta, terror extraterrestre

Los escalofríos de La astronauta provienen de una fuente extraterrestre en este largometraje de la debutante Jess Varley, quien fusiona la ciencia ficción y el terror psicológico para contar el regreso, en extrañas circunstancias, de una misión espacial y la posterior cuarentena de Sam Walker (Kate Mara).

El vengador tóxico, el 'remake' de un héroe desagradable

Además, los fanáticos de los visuales desagradables quedarán satisfechos con el estreno de El vengador tóxico, el 'remake' (adaptación) de la obra original de 1984 que catapulta a Peter Dinklage, conocido por haber interpretado a Tyrion en Juego de Tronos, quien ahora se pone en la piel de conserje que sobrevive y muta tras un contratiempo tóxico.

Los lazos que nos unen: un viaje emocional

Más agradable es la nueva película de Carine Tardieu (Los jóvenes amantes, Sácame de dudas) que, inspirada en la novela La intimidad de Alice Ferney, explora las emociones humanas a partir del viaje personal de una librera (Valeria Bruni Tedeschi) que sin quererlo se implica con la familia de su joven vecino (Pio Marmaï).

Sigue volando: combatir el duelo desde la sociedad japonesa

Después de la repentina muerte de su amante, Watako (Mugi Kadowaki) vuelve a su vida de casada guardándose para sí su pasado de infidelidad en Sigue volando, obra de Takuya Kato que se estrena en esta drama con el propósito de retratar la perspectiva japonesa sobre el duelo.

Chica quinqui: otra mirada sobre los adolescentes conflictivos

El fallecimiento de un padre también actúa como telón de fondo en la nueva película de la principiante Alicia Bel, Chica quinqui, un relato sobre el bullying y las familias desestructuradas que empatiza con los adolescentes conflictivos.

Hybris: ¿por qué un niño robaría en la casa de sus padres?

Más jóvenes desamparados en Hybris de David Rubira, un largometraje trágico que mete los dedos en otras heridas relativas a los hogares para responder a la pregunta ¿por qué un niño robaría enla propia casa de sus padres?

El tesoro de Barracuda: aventuras infantiles en mar abierto

Dirigida por Adriá García (Nocturna), El tesoro de Barracuda es un claro ejemplo de que las películas de niños no solo son para el verano. Las aventuras de Chispas se estrenan en septiembre con unos gráficos sencillos y amables que cuentan cómo los marineros más temidos también pueden ser socorridos por una niña inteligente.

Un barco en el jardín: de la niñez a la edad adulta con animación francesa

Animada e igualmente entrañable es Una barco en el jardín, de Jean-François Laguionie (El lienzo, El castillo de los monos), una película ambientada que utiliza como eje argumental la construcción de un pequeño velero en un jardín para contar el paso de la niñez a la edad adulta de un joven en la Francia de la posguerra.

Sketch: las fantásticas consecuencias de la creatividad

El caos se desata en Sketch, cuidado con lo que dibujas cuando los bocetos de Amber empiezan a cobrar vida en esta obra juvenil dirigida por la estadounidense Seth Worley (Real Gone, Plot Device).