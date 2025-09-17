Emma Heming siente que "vuelve a ser esposa" de Bruce Willis al vivir separados y cuenta cómo se comunican

Emma Heming, la mujer de Bruce Willis, está promocionando el libro, The Unexpected Journey, que ha escrito sobre su experiencia del otro lado de la enfermedad de su marido, quien tiene un diagnóstico de demencia frontotemporal.

Desde hace unas semanas, la modelo y actriz se enfrenta a numerosas críticas por sincerarse sobre haber trasladado a Bruce en otra casa en la que recibe cuidados especiales para su enfermedad.

Después de haber respondido contundente asegurando que "era lo mejor para su familia", a pesar de haber sido "la decisión más difícil que ha tomado", Emma ha explicado cómo ha mejorado sumatrimonio desde entonces.

Bruce Willis y su mujer Emma Heming | Getty

"Entre la tristeza y la incomodidad, fue la decisión correcta: para él, para nuestras hijas, para mí. Finalmente, he vuelto a ser su esposa. Y eso es un gran regalo", decía Heming a The Sunday Times.

Heming se ha reiterado en lo que dijo en otra ocasión sobre cómo "su amor había crecido": "Ahora tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia manera de estar juntos", ha asegurado.

"Se trata simplemente de sentarme con él, caminar con él, escucharlo mientras intenta expresarse en su propio idioma", explicaba la mujer de Bruce, repitiendo que su intención es "escucharlo (y) validarlo".

"Ha sido una gran diferencia para amigos y familiares tener su propia experiencia con él sin que sea mi casa, sin mí rondando, sin mi ansiedad de cómo manejar al huésped y sus expectativas, y luego tener que ver sus reacciones, su tristeza por lo que pasa", explicaba.

Además, la actriz británica ha comentado que Willis tiene una "reunión de hombres" con sus amigos todos los viernes por la noche.

Bruce Willis con su mujer Emma Heming y sus hijas Mabel y Evelyn | Instagram Emma Heming

Respecto a cómo llevan sus hijas la situación, Emma decía: "Se nota la ternura que transmite. Las niñas no necesitan que él sea esto o aquello. Se han adaptado de verdad a su enfermedad y saben cómo desenvolverse con él. Es hermoso, pero es duro para ellas. Lo echan de menos".

La actriz volvía a hacer un análisis del momento en el que todo empezó a cambiar, cuando los síntomas aparecieron: "Simplemente no era Bruce", recordaba. "No era el hombre con el que me casé. Fue como despertar con otra persona".

Pese a las dificultades que la enfermedad de Bruce les ha puesto en el camino, la familia de Willis sigue encontrando la positividad en los pequeños detalles que, a pesar de no vivir bajo el mismo techo, aseguran que les acercan más a él.