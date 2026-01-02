El dramático incidente que inspiró a Miley Cyrus para su canción en Avatar 3

Avatar ha llegado a los cines para demostrar que todavía quedan muchas historias que contar en Pandora, a pesar de que James Cameron ya tenga nuevos proyectos en mente.

En esta ocasión, el director ha querido contar con una de las estrellas más relevantes de la música actual: Miley Cyrus. Y es que la actriz y cantante pone voz a la canción principal de la película.

Así, el tema Dream as one, es el complemento perfecto para el taquillazo que está siendo Avatar: Fuego y ceniza. No obstante, tal y como la propia Miley ha revelado, su inspiración a la hora de componer la canción se remonta a uno de los eventos más duros de 2025.

"Solo con el título, Fuego y ceniza, ya tengo mi propia experiencia de reconstrucción desde cero", comienza explicando: "Sentí que, después de experimentar los incendios este año, últimamente todos hemos tenido esta idea de estar ahí los unos para los otros y de intervenir cuando nuestra gente lo necesita".

La cantante hace referencia a los incendios forestales de enero del pasado año, los cuales arrasaron las áreas de Palisades y Altadena en Los Ángeles.

Miley Cyrus en la premiere de Avatar: Fuego y ceniza | Gtres

Una situación que sacó a flote "la resiliencia y el coraje que se necesitan para empezar de nuevo" y de este modo "descubrir que lo único que realmente necesitas es el uno al otro", según ha explicado para People.

Es así como llegó a escribir en la canción estrofas como: "Incluso a través de las llamas. Incluso a través de las cenizas en el cielo. Cariño, cuando soñamos, soñamos como uno solo".

Dream as one ya acumula más de dos millones de visitas en YouTube y la tercera entrega de la saga ha superado la barrera de los 900 millones en taquilla; demostrando lo bien que ha funcionado esta sinergia artística.