Concurso: Consigue una entrada doble para ver Hamnet en cines y un libro en el que se basa la película

Chloé Zhao vuelve a lo grande para adaptar la historia de William Shakespeare, interpretado por Paul Mescal, y su esposa Agnes, encarnada por Jessie Buckley. Un drama biográfico que lleva al espectador por el proceso creativo detrás de una de las obras más importantes de la literatura: Hamlet.

La ganadora del Oscar por Nomadland pretende volver a coronarse en la temporada de premios y, el próximo 23 de enero, Hamnet llega exclusivamente a los cines. De hecho, ya se ha alzado con el Globo de Oro a Mejor Película de drama y con el de Mejor Actriz de drama para Buckley. Una cinta producida por nada menos que Steven Spielberg y Sam Mendes que adapta la novela de Maggie O'Farrell, quien coescribe el guion junto a la propia Zhao.

Por eso te traemos un concurso que no te puedes perder. No, al menos, si quieres disfrutar de Hamnet desde el día de su estreno en la gran pantalla y leer el libro en el que se basa la película.

¿Te gustaría llevarte una de las 5 entradas dobles y el libro de Hamnet que sorteamos? Te contamos explicamos cómo puedes participar y ser uno de los ganadores.

PREMIO

- Tenemos 5 packs que incluyen: 1 entrada doble para disfrutar de Hamnet exclusivamente en el cine junto a un acompañante + 1 libro de Hamnet de la editorial Asteroide.

- Las entradas son digitales y se pueden canjear desde el día de su estreno (23 de enero) en la taquilla de los cines KINÉPOLIS, CINE SUR, CINES ABC, MK2 PALACIO DE HIELO, OCINE, LA DEHESA y CINES ACEC (Excepto Filmax Gran Vía y Cinemax Almenara), siempre que la película esté en su cartelera.

DINÁMICA DE CONCURSO

- Síguenos en redes sociales (@objetivotv) y contesta en nuestro post de Instagram a la pregunta que te hacemos:

Pregunta: ¿Qué otro gran escritor te gustaría ver en la gran pantalla?

- Etiqueta a dos amigos en tu respuesta con quienes te gustaría compartir esta experiencia cinematográfica.

- Puedes compartir el concurso en Stories para tener una participación extra, aunque no es obligatorio.

- Contactaremos con los ganadores por mensaje privado al finalizar el concurso.

DURACIÓN DEL CONCURSO

- El concurso estará activo del 14 al 21 de enero.

Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA.