Blake Lively desata una ola de críticas tras conocerse su nueva película: "¿Cómo sigue consiguiendo papeles?"

Blake Lively ha protagonizado uno de los enfrentamientos más candentes de los últimos tiempos en Hollywood. Y es que su disputa legal con Justin Baldoni ha puesto contra las cuerdas la reputación de la actriz. Una situación todavía pendiente de resolución judicial en la que ambas partes siguen poniendo a punto sus respectivas estrategias.

La estrella de Gossip Girl demandó al director y compañero de reparto en It ends with us Justin Baldoni a finales del año pasado. Sin embargo, la opinión pública se dividió y muchos defendieron a Baldoni, quien contraatacó afirmando que la actriz le había "robado" la película.

Ahora, Lively intenta dejar atrás su anterior producción, mientras el juicio sigue su curso. Con The Survival List, cinta que también producirá, pretender recuperar su reputación en la industria. Pero los comentarios en redes sociales tras el anuncio de Deadline no han sido especialmente favorables.

"Pensaba que 'the survival list' eran las fichas de IMDB de los actores con los que ha trabajado", "¿Cómo es posible que siga consiguiendo papeles?" o "Buena suerte, jamás volveré a ver nada en lo que salgas" son tan solo algunos de los muchos comentarios que han inundado la publicación en Instagram. Una muestra clara de que la audiencia, que antaño siempre la veía con buenos ojos, mantiene una actitud crítica con la actriz.

También ha habido quien ha sacado a relucir las tensiones con Taylor Swift: "La película no conseguirá la música de Taylor", han comentado en la misma publicación. Un recordatorio de que su presumiblemente ex mejor amiga no se ha posicionado a su lado en la lucha legal contra Baldoni.

No obstante, entre tanto hate, todavía ha habido quien se ha decantado a favor de Lively. "Muéstrales tu fuerza y resiliencia", "¡A por todas!" o "No podemos esperar" son palabras de apoyo que se esconden en la publicación. Porque, como bien se ha demostrado en los últimos meses, el caso Baldoni tiene defensores en ambos bandos.

Sea como sea, Lively protagonizará y producirá The Survival List. Una película sobre una productora de televisión que naufraga junto a un presentador en una isla desierta, donde tendrán que trabajar juntos para sobrevivir, a pesar de las diferencias.