UN EMPRESARIO BRASILEÑO
Ana de Armas, fotografiada junto a un atractivo hombre tras su ruptura con Tom Cruise
Tras el final de su historia de amor con Tom Cruise, Ana de Armas ha sido vista con un hombre por Los Ángeles: el empresario brasileño Marcelo Valente.
Publicidad
Ana de Armas está pasando por un momento de decepción, según aseguraban fuentes cercanas a la actriz, por su ruptura con Tom Cruise tras 9 meses de romance.
Después de conocerse la noticia, la actriz ha sido vista en dos ocasiones paseando por Los Ángeles. La primera sin compañía alguna y la segunda acompañada.
Así, la protagonista de Puñales por la espalda se ha dejado ver con un hombre por las calles californianas en una actitud muy cercana y sonriente.
Se trata de Marcelo Valente, según recoge el Daily Mail, un empresario brasileño especializado en capital de riesgo y vinculado a la firma Babel Ventures, de este sector.
Aunque se desconoce el origen del vínculo entre ambos, Marcelo también forma parte de una empresa que "conecta los mundos del entretenimiento y la tecnología".
Además, han sido vistos entrando a una tienda de decoración de hogar, lo que ha hecho pensar a los seguidores y a los medios que podrían estar preparando algún proyecto de diseño de interiores.
Publicidad