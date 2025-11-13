Ana de Armas, fotografiada junto a un atractivo hombre tras su ruptura con Tom Cruise

Ana de Armas está pasando por un momento de decepción, según aseguraban fuentes cercanas a la actriz, por su ruptura con Tom Cruise tras 9 meses de romance.

Después de conocerse la noticia, la actriz ha sido vista en dos ocasiones paseando por Los Ángeles. La primera sin compañía alguna y la segunda acompañada.

Así, la protagonista de Puñales por la espalda se ha dejado ver con un hombre por las calles californianas en una actitud muy cercana y sonriente.

Se trata de Marcelo Valente, según recoge el Daily Mail, un empresario brasileño especializado en capital de riesgo y vinculado a la firma Babel Ventures, de este sector.

Aunque se desconoce el origen del vínculo entre ambos, Marcelo también forma parte de una empresa que "conecta los mundos del entretenimiento y la tecnología".

Además, han sido vistos entrando a una tienda de decoración de hogar, lo que ha hecho pensar a los seguidores y a los medios que podrían estar preparando algún proyecto de diseño de interiores.