Amanda Seyfried recuerda la escatológica broma de Channing Tatum tras orinarla encima: "Salió corriendo mientras yo gritaba"

Amanda Seyfried y Channing Tatum protagonizaron en 2010 Querido John, una de sus películas más recordadas, en la que dieron vida a dos jóvenes que se enamoran.

Pero lejos del drama romántico que se mostró en la pantalla, el rodaje estuvo lleno de bromas, algunas incluso un tanto desagradables, tal y como ha recordado la actriz en una entrevista con Deadline.

Channing Tatum y Amanda Seyfried en Querido John | Sony Pictures

La protagonista de La asistenta ha revelado que "él y yo nos fastidiamos toda la película de una manera súper, súper divertida, es muy, muy gracioso, y nos lo pasamos genial".

"Una vez me orinó en la pierna, sin que yo lo supiera. Me orinó en la pierna en la playa, y al principio no me di cuenta, y luego pensé: 'Oh, por eso está tan cerca de mí'", ha comentado Seyfried.

Amanda Seyfried y Channing Tatum en Querido John | Sony Pictures

"Había una taza de café muy cerca, y un poco cayó en la taza, y salió corriendo mientras yo gritaba. Una de las maquilladoras lo recogió y estaba a punto de beberlo, y la salvé", reconoció la actriz.