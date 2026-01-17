Antena 3 Logo Antena 3
EN EL RODAJE DE QUERIDO JOHN

Amanda Seyfried recuerda la escatológica broma de Channing Tatum tras orinarla encima: "Salió corriendo mientras yo gritaba"

Amanda Syefried ha sorprendido al revelar una broma de Channing Tatum cuando protagonizaron Querido John en la que el actor orinó al lado de su compañera y ésta evitó que una persona del equipo de la película se bebiera un vaso con su orina.

Amanda Seyfried y Channing Tatum

Vídeo: Sony Pictures | Foto: Gtres

Miguel Toba
Publicado:

Amanda Seyfried y Channing Tatum protagonizaron en 2010 Querido John, una de sus películas más recordadas, en la que dieron vida a dos jóvenes que se enamoran.

Pero lejos del drama romántico que se mostró en la pantalla, el rodaje estuvo lleno de bromas, algunas incluso un tanto desagradables, tal y como ha recordado la actriz en una entrevista con Deadline.

Channing Tatum y Amanda Seyfried en Querido John
Channing Tatum y Amanda Seyfried en Querido John | Sony Pictures

La protagonista de La asistenta ha revelado que "él y yo nos fastidiamos toda la película de una manera súper, súper divertida, es muy, muy gracioso, y nos lo pasamos genial".

"Una vez me orinó en la pierna, sin que yo lo supiera. Me orinó en la pierna en la playa, y al principio no me di cuenta, y luego pensé: 'Oh, por eso está tan cerca de mí'", ha comentado Seyfried.

Amanda Seyfried y Channing Tatum en Querido John
Amanda Seyfried y Channing Tatum en Querido John | Sony Pictures

"Había una taza de café muy cerca, y un poco cayó en la taza, y salió corriendo mientras yo gritaba. Una de las maquilladoras lo recogió y estaba a punto de beberlo, y la salvé", reconoció la actriz.

