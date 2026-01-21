Alexander Skarsgård responde a las especulaciones sobre su supuesta bisexualidad

Alexander Skarsgård ha salido al paso de las especulaciones surgidas en redes sociales sobre su posible bisexualidad tras unas declaraciones realizadas durante la promoción de Pillion, su próximo proyecto cinematográfico. El actor ha aclarado ahora el sentido de aquellas palabras y ha asegurado que no pretendían hacer referencia a su orientación sexual.

Skarsgård, conocido por series como Big Little Lies y películas como El Hombre del Norte, interpreta en Pillion a un miembro de una pandilla de moteros que inicia una relación BDSM con un joven tímido, interpretado por Harry Melling. Durante una intervención en el Festival de Cine de Zúrich el pasado otoño, el actor comentó que la película conectaba "con lo que he hecho en el pasado", una frase que fue interpretada por algunos como una alusión personal.

Alexander Skarsgard en la premiere de la temporada final de 'Succession' | Getty

En una entrevista reciente con Variety, Skarsgård ha querido aclarar esas palabras: "¿Que resonó con mi pasado? Definitivamente no fue una declaración intencionada". "No sé de qué hablaba. Quizás tenga que ver con que a veces se me da mucha importancia como actor. Quizás intentaba centrar más la atención en la historia y en estos personajes, y en la importancia de contar la historia así", explica el actor.

Las declaraciones originales en Zúrich habían generado confusión después de que el actor señalara que, para él, no era relevante su origen personal, sino la oportunidad de contar una historia poco representada. "Descubrí que, en este caso, no es tan relevante mi origen. Es decir, tengo un hijo, pero sí lo que he hecho en el pasado, con quién he estado, hombres o mujeres", dijo entonces, subrayando que su interés principal era retratar una subcultura con autenticidad.

Con estas aclaraciones, el actor ha querido cerrar un debate que, según él, se desvió del foco principal: la historia que cuenta Pillion y la importancia de dar visibilidad a realidades poco exploradas en el cine.