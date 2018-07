Así es el tráiler de 'Nightflyers', la nueva serie de George R.R Martin tras 'Juego de Tronos'

La nueva ficción que se basa en una novela original de George RR Martin narrará la historia de ocho científicos a bordo de la nave espacial The Nightflyer que viaja en busca de vida extraterrestre. La cadena SyFy ha publicado un primer avance de 'Nightflyers', su nuevo proyecto para esta temporada.

Todo da un giro cuando misteriosos sucesos comienzan a ocurrir: "Esto es una advertencia, no una llamada de socorro", dice una siniestra voz al comienzo del vídeo. "No abordes la nave. No lleves The Nightflyer a la tierra".

En el tráiler, de aproximadamente un minuto de duración, aparece George R.R. Martin, autor de la novela en la que se basa la ficción, describe la serie como "la historia de una casa encantada en una nave espacial". "Es como Psicosis en el espacio", apunta el escritor.

También se pueden ver imágenes del rodaje y comentarios de distintos miembros del equipo. "Nightflyer no se parece a nada que hayas visto antes", comenta el director de fotografía Marcus Förderer. Por su parte, el productor de la serie Sean Ryerson asegura que "si tuviera que describir la serie en tres palabras sería 'simplemente, jodidamente increíble'".

'Nightflyers' aún no tiene fecha de estreno oficial, aunque está previsto que vea la luz a lo largo de 2018. Se emitirá en SyFy en Estados Unidos y Netflix en el resto del mundo, os dejamos el tráiler.

Por su parte, 'Juego de Tronos' se encuentra en pleno rodaje de la octava y última temporada que no se estrenará hasta 2019, probablemente en el mes de abril.