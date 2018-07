Xplora, líder absoluto en la franja de Madrugada con una cuota del 9,5%

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA



Neox: The Big Bang Theory 605.000 (3,2%)

Nova: La Patrona 617.000 (3,2%)

Nitro: Sin Rastro 347.000 (1,9%)

Xplora: El Jefe 249.000 (1,4%)

La Sexta3: Cine - El legado de la ramera errante 202.000 (1,1%)



La Siete: Mujeres y hombres y viceversa 238.000 (1,9%)

FDF: Aída 648.000 (3,4%)

Boing: Doraemon Gato Cósmico 441.000 (2,7%)

Divinity: Premios 40 Principales 444.000 (3%)

Energy: Hawai 5.0 348.000 (1,7%)

Nueve: El Comisario 99.000 (0,5%)



Clan TV: Bob Esponja 458.000 (2,9%)

Teledeporte: Estudio Estadio 112.000 (0,9%)

24H: La noche en 24H 167.000 (1%)



Disney Channel: Cine - Campanilla y el secreto de las hadas 488.000 (2,7%)

Intereconomía TV: El gato al agua 192.000 (1%)

MTV: Ya no estoy gordo 74.000 (0,4%)

13TV: Al día 280.000 (1,7%)

Discovery Max: Joyas sobre ruedas 280.000 (1,7%)

Paramount Channel: Cine - Sin motivo aparente 428.000 (2,2%)



Xplora se coloca líder absoluto en la franja televisiva de Madrugada anotando un 9,5% de share. Las cadenas factuales de Atresmedia TV, Nitro (1,6%) y Xplora (1,4%), superan a su canal homólogo Energy (1,1%) en el día.



Nova lidera la Tarde de las temáticas anotando un 3,5% de share. El canal femenino del grupo Atresmedia Televisión registra una cuota del 2,5% en el día y se impone por +2,1 puntos a Nueve (0,4%) y por medio punto a Divinity (2%).



En Intereconomía (0,7%), el programa deportivo 'Punto Pelota' no levanta cabeza y se mantiene en un 1% de cuota de pantalla (75.000 espectadores).