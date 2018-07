Todos los canales de Atresmedia TV suben de audiencia respecto a junio de 2013, pese al Mundial de Fútbol

Atresmedia Televisión ha conseguido cerrar junio con un crecimiento en todas sus cadenas respecto al mismo periodo del año anterior. Así, pese a la emisión del Mundial de Brasil, Antena 3 logra su mejor junio desde 2009 al registrar un 13,1% (+0,2 vs junio 13), laSexta sigue creciendo y vuelve a marcar su mejor mes histórico sin eventos deportivos, con un 7,4% (+1,2 vs junio 13 y +0,1 vs mayo 14), NEOX consigue su segundo mejor dato de la temporada (2,7%, +0,3 vs junio 13) y Nova repite máximo mensual histórico (2,6%, +0,6 vs junio 13).



Con junio, también finaliza la temporada televisiva, un curso en el que Atresmedia Televisión cierra con su mejor resultado al incrementar su audiencia en +1,2 puntos hasta conseguir una cuota de mercado del 29,1%. Pese al apagón de canales y con dos cadenas menos que su competidor, el Grupo consigue crecer y liderar, además, de forma absoluta en el Prime Time, con cerca del 30% (29,8%).



En la franja estelar, Atresmedia Televisión también es líder del Target Comercial, con un 33,6%, lo que suponen +1,3 puntos respecto al curso anterior.Antena 3 y laSexta, las que más crecen en temporadaLas principales cadenas del Grupo, Antena 3 y laSexta, registran las subidas más destacadas de la temporada, con un ascenso de +0,7 y +0,9 puntos, hasta el 13,8% y el 6,6%, respectivamente.



Neox mantiene los registros de la anterior temporada (2,4%) y es la segunda temática más seguida del mercado. NOVA consigue, por su parte, su mejor curso histórico con un 2,2% de cuota (+0,2 vs la temporada 2012/2013) y se mantiene como temática femenina líder.



Tanto Antena 3 como laSexta consiguen crecer en prácticamente todas las franjas, de la Mañana a la Noche. Antena 3 lidera en las franjas de la Mañana (14,8%), la Sobremesa (13,2%) y la Tarde (15,9%) y experimenta las mayores subidas de la temporada en el Prime Time (+1,2 puntos) y en Late Night (+2,5 puntos).Además, Antena 3 es la televisión líder absoluta del Target Comercial, apreciado segmento en el que lidera tanto en total día, con un 14% (+0,9 vs 12/13), como en Prime Time, donde registra un 14,5% (+1,6 vs 12/13).laSexta sube en todas las franjas y gana a su competidor en la temporada: 6,6% vs 6,2% de Cuatro. Sus crecimientos principales se producen en la Sobremesa (+1 punto), la Tarde (+1,4 puntos), el Prime Time (+0,7 puntos) y el Late Night (+0,7). Así, por segunda temporada consecutiva, Antena 3 y laSexta incrementan su audiencia.

En cuanto al mes que acaba de concluir, Antena 3 registra su mejor junio en cinco años y lidera de forma absoluta en las franjas de la Mañana (13,8%) y la Sobremesa (12,6%).

laSexta sigue imparable en su crecimiento y pese al Mundial de Brasil gana +0,1 décima respecto a mayo, hasta el 7,4%, dato con el que logra de nuevo su máximo histórico sin grandes eventos deportivos (en mayo de 2010 logró un 7,7% con la emisión de la Liga Española y la Fórmula 1).



La cadena mantiene una excelente evolución desde su integración en Atresmedia Televisión, tanto que ha conseguido sumar 21 meses consecutivos de crecimiento respecto al mismo mes del año anterior (+1,2 puntos respecto a junio de 2013). Durante todos los meses de la temporada se ha instalado en el 6% y, en los dos últimos, ya supera el 7% sin grandes eventos deportivos.



ANTENA 3 NOTICIAS 1, LÍDER ABSOLUTA DE LAS SOBREMESAS

Los informativos de Antena 3 han vuelto a convertirse en la referencia informativa una temporada más. Antena 3 Noticias 1 es la edición líder absoluta de las Sobremesas de lunes a domingo, con una media del 14,6% de cuota y 1.948.000 espectadores (frente al 13% y 1.745.000 millones de “Informativos Telecinco 15:00 horas” y el 14,2% y 1.921.000 del “Telediario 1” de La 1).



Los fines de semana, Antena 3 Noticias 1, con Álvaro Zancajo y Sandra Golpe, es además el informativo más visto y líder absoluto con una media en la temporada del 15,3% y 1.992.000 espectadores (frente al 10,7% y 1.401.000 espectadores de “Informativos Telecinco 15:00 horas fin de semana” y el 14,2% y 1.893.000 del “Telediario 1 Fin de Semana”. Máximo histórico sin eventos deportivos.

Esta es la tendencia que se repite durante todos los meses de la temporada, también en junio, con el liderazgo de Antena 3 Noticias 1 lunes a domingo con un 14% y 1.855.000 espectadores (frente al 13% y 1.736.000 de “Informativos Telecinco 15:00 horas Fin de semana” y el 13,7% y 1.833.000 del “Telediario 1”).



Asimismo, en junio, Antena 3 Noticias 1 fin de semana es líder absoluta y edición más seguida con un 14,8% y 1.828.000 (frente al 10,4% y 1.286.000 de “Informativos Telecinco 15:00 horas fin de semana” y el 14,2% y 1,788.000 del “Telediario 1 Fin de semana” de la 1).

LA SEXTA NOTICIAS LOGRA SU MEJOR TEMPORADA HISTÓRICA

El crecimiento que experimenta laSexta también se produce en laSextaNoticias, que consigue su mejor temporada histórica con una media de 1.068.000 espectadores y el 9,4%, los que más crecen en la temporada (+0,9 puntos).



Sus ediciones de lunes a viernes marcan récord histórico: laSextaNoticias14H (L-V) logra un 12,6% (+1,2 vs la anterior temporada) y 1.337.000 espectadores y laSextaNoticias 20H un 8,6% (+1,2) y 1.014.000 espectadores.En junio, el global de las ediciones de laSextaNoticias también bate su máximo mensual histórico: 10% y 1.016.0000, al igual que la edición de noche (9,3% y 890.000).





LIDERAZGOS ANTENA 3 EN TEMPORADA

Con una media del 13,8% (+0,7 puntos vs 2012/2013) Antena 3 cierra la temporada como líder absoluta del Target Comercial, además de la Mañana, la Sobremesa y la Tarde.Es la cadena preferida por los Jóvenes (13,7%), el grupo de 35 a 44 años (13,4%) y de 45 a 54 años (15,2%).Debe su liderazgo en la Mañana a los datos de ESPEJO PÚBLICO, con su segunda temporada más vista con cerca de medio millón de seguidores y el 16,7%.



Después 'Karlos Arguiñano en tu cocina' registra su mejor temporada en Antena 3 con un 15,3% (596.000) y 'La Ruleta de la Suerte', el programa líder de las Mañanas, promedia en el curso un 18,6% y más de 1,1 millones de espectadores (+0,4 vs 2012/2013). Con junio, suma 44 meses consecutivos de liderazgo.A la hegemonía de la Sobremesa contribuye la ficción AMAR ES PARA SIEMPRE, que sube respecto a la temporada anterior hasta el 14,4% y más de 1,7 millones de espectadores y el ya citado liderazgo de Antena 3 Noticias 1, informativo líder de la Sobremesa de lunes a viernes y el edición más vista del Fin de Semana.



En la Tarde, Antena 3 también lidera con 'El secreto de Puente Viejo', líder en temporada con una media del 18,8% y más de 2 millones de espectadores.

Los concursos 'Ahora Caigo' (15,2% y más de 1,5 millones) y 'Atrapa un millón' (12,3% y cerca de 1,5 millones) también suman a ese liderazgo, al igual que la oferta de MULTICINE (líder con un 15,4% y cerca de 2 millones) en el fin de semana.